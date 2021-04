Tuin verdwijnt plots door aardverschuiving

Omdat de kustlijn bestaat uit vrij kwetsbaar gesteente, kiezels en aarde, breken wel vaker stukken af. Maar een verschuiving van dit kaliber kwam niet eerder voor.

Een van de inwoners zag afgelopen dinsdag zelfs meer dan de helft van haar tuin in de afgrond verdwijnen. De lokale autoriteiten hebben omwonenden gevraagd om tijdelijk te evacueren.

Ⓒ REUTERS

Christian Pilling, die in de buurt werkt, vertelt aan BBC dat hij in de buurt aan het wandelen was en „de schok van zijn leven had” toen hij zag wat er was gebeurd. Hij voegde eraan toe: „Ik denk niet dat er iemand op het strand was. We waren daar ongeveer een half uur nadat het gebeurd was naar beneden gegaan.

Inwoners van de plaats mijden de plek als het vloed is. „Het hele gebied heeft last van kusterosie”, zegt Joan Coppin, die vlakbij het strand woont. „We hebben eerder grote aardverschuivingen gehad. In 2001 stierf Shirley Race (58) en haar man Donald (63) raakte ernstig gewond toen een aardverschuiving hun auto overspoelde en deze over een klif in de zee veegde.”

De gemeente heeft contact met het kroondomein, dat verantwoordelijk is voor het gedeelte van het strand tot aan de vloedlijn, en er zijn waarschuwingsborden geplaatst. De politie van Noord-Wales zei eerder dat het op de hoogte was van mensen die zich op het strand verzamelden om foto’s te maken en heeft het publiek opgeroepen het gebied te verlaten. Volgens de British Geological Survey (BGS) bevindt Nefyn zich in een „gevarenzone voor bodemdaling.”