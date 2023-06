Defensie koopt veertien hypermoderne helikopters: 1 tot 2,5 miljard euro

Met de nieuwe helikopters – die de huidige twaalf Cougar-transporthelikopters zullen vervangen – kan Nederland vanaf 2030 meedoen aan topgeheime missies.

„Om te kunnen reageren op moderne dreigingen, waarvoor de reactietijden steeds korter worden, is het essentieel om te beschikken over speciale eenheden”, zegt staatssecretaris Van der Maat. „Met dit nieuwe materieel doen we internationaal op het hoogste niveau mee.”

’Zelfstandig’

De NAVO drong al langer bij Nederland aan op special forces bij de luchtmacht. Nu beschikken alleen de landmacht en de marine over speciale eenheden. „Met deze nieuwe capaciteit breiden we onze eigen mogelijkheden uit om zelfstandig speciale operaties uit te voeren in conflictsituaties”, zegt Van der Maat, die de Tweede Kamer maandag informeert over de miljardenaankoop.

De afgelopen tijd zijn meerdere testvluchten gedaan met helikopters. Uiteindelijk waren alleen de Caracal-helikopter van de Europese fabrikant Airbus en de Amerikaanse Black Hawk-helikopter in de race. „De Caracal heeft een ruim, flexibel in te delen cabineoppervlakte en beschikt over de juiste uitrusting om allerlei soorten speciale operaties te doen”, zegt de VVD-staatssecretaris over de finale keuze.