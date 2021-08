Viroloog: topwetenschapper China besmet met corona in lab

Als het verhaal van de virologen klopt, gaat het om de eerste bekende laboratoriumlek met het nieuwe coronavirus.

De infectie kwam aan het licht in een serie e-mails die uitlekten dankzij FOIA-verzoeken van de denktank US Right To Know. Die staat erom bekend talloze vragen bij de overheid in te dienen waarmee documenten van de overheid zijn op te vragen, vergelijkbaar met de WOB-verzoeken in Nederland.

In Amerika zijn ook mailwisselingen op te vragen van wetenschappers die aan universiteiten werken die door de staat worden gefinancierd. Dat ’trucje’ is ook nu uitgehaald.

’Ja, in het lab!’

Het gaat om een gesprek van de virologen Shan-Lu Liu (Staatsuniversiteit Ohio), Lishan Su (Universiteit van North Carolina) en Shan Lu (Universiteit van Massachusetts Medical School).

In de e-mails vroeg Shan Lu de andere onderzoekers om mee te schrijven aan een commentaar in een wetenschappelijk tijdschrift dat banden heeft met China, Emerging Microbes & Infections. Shan Lu is daarvan hoofdredacteur. Hij wilde een artikel schrijven waarin de theorie dat Sars-CoV-2 in een lab ontstond, werd onderuitgehaald.

Gaandeweg het gesprek, kwam echter aan het licht dat Shan-Lu Liu, een andere wetenschapper, wist dat zijn voormalig directeur bij een Chinese overheidsorganisatie „is geïnfecteerd met Sars-CoV-2”. In een tweede mail, bevestigt hij: „Ja, hij werd geïnfecteerd in het lab!”

In reactie daarop schrijft Shan Lu, de hoofdredacteur, dat hij „eigenlijk heel bezorgd is” over de „mogelijkheid van infectie bij labpersoneel.” Laboratoria deden inmiddels graag onderzoek met corona en dat zou risico’s opleveren.

CDC

Het incident zou zijn voorgevallen in het National Institute for Viral Disease Control and Prevention (NIVDC), wat onderdeel is van het Chinese Center for Disease Control and Prevention. Dat is weer de evenknie van de Amerikaanse versie, de hoogste wetenschappelijke organisatie van het land.

Wanneer de infectie plaats heeft gevonden, is niet bekend, maar de mailwisseling komt uit februari 2020. Dat is tamelijk in het begin van de pandemie. Het gaat nadrukkelijk niet om de eerste besmetting ooit. Maar „de onthulling dat een ervaren wetenschapper is geïnfecteerd met SARS-CoV-2 terwijl hij in een vooraanstaand lab in Peking werkte, onderschrijft de zorgen over gezondheidsgevaar rond het onderzoeken van ziektes met pandemische potentie door biolabs”, aldus US Right To Know. Ook Australische media schrijven over de mails.

Het NIVDC is nooit naar buiten getreden met de besmetting. Dat werpt meer vragen op, zegt de organisatie, ook over de eventuele reactie van de Chinese overheid in het hypothetische geval dat corona ontstond na een lablek in bijvoorbeeld het Wuhan Institute of Virology.