Maximale snelheid in groot deel Amsterdam omlaag

Dat de gemeente de maximale snelheid voor auto’s flink terug wilde schroeven in de stad was al wel bekend. Maar wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) lijkt er zelfs haast mee te hebben. „Want het grootste deel van de Amsterdammers voelt zich onveilig in het verkeer”, zegt ze.

Veiliger en stiller

Het gaat om tachtig procent van de wegen. En de nieuwe maximumsnelheid gaat in per december 2023. Op korte termijn zullen bewoners de voorbereidingen gaan zien. Niet alleen door werkzaamheden, maar ook met campagnes en lessen op school.

Van der Horst verwacht dat de maatregel het verkeer ’veiliger’ en ’stiller’ maakt, maar denkt ook dat mensen minder snel de auto zullen pakken. Geen gekke gedachte, want een opgevoerde e-bike is straks een stuk sneller dan de auto. Ook de bus en tram halen straks de auto in. Want waar die een eigen baan hebben, mag het openbaar vervoer 50 kilometer per uur blijven rijden. De gemeente wil namelijk dat het ov wél aantrekkelijk blijft.

Dodelijke ongelukken

Op dit moment zijn er jaarlijks rond de twintig dodelijke ongelukken in de stad en schommelt het aantal gewonden rond de achthonderd. Door beperking van de maximale snelheid, hoopt de wethouder dat het aantal ongelukken met twintig tot dertig procent afneemt. Bovendien zullen ongelukken minder ernstig zijn, verwacht de gemeente. De remweg van auto’s blijkt de helft korter door de snelheidswijziging.

Om de boel te handhaven, zal de gemeente mobiele flitspalen inzetten.