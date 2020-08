LIVE | Camping op Terschelling moet dicht

Op Terschelling is ook maandag de extra testlocatie open waar inwoners en toeristen zich kunnen laten testen op het coronavirus. Deze locatie werd ingericht in het dorp Midsland nadat acht jongeren die op camping Appelhof waren geweest bij thuiskomst het coronavirus bleken te hebben. De testlocatie is niet ver van de jongerencamping. Maandag wordt bekeken of de locatie open blijft.

De afgelopen dagen lieten honderden mensen, veelal jongeren die op de camping staan, zich testen op het virus. Voor zover nu bekend zijn in totaal veertien personen die op de Appelhof zijn geweest, positief getest op het coronavirus. De GGD meldt zondag vier nieuwe besmettingen. Het gaat om personen die zich niet op het eiland hebben laten testen maar dat thuis lieten doen nadat ze klachten kregen, aldus de Friese GGD.

De camping moet maandag om 12.00 uur, ruim voordat het vakantieseizoen voor hem zou zijn afgelopen, de deuren sluiten. De eigenaar van de camping noemt dat - hij zou nog twee weken open zijn - een financiële strop. Maar hij moest wel dichtgaan, zei hij eerder: „Je moet wel, je kunt niet meer anders dan dicht.” Hij kreeg afgelopen weekeinde kritiek omdat hij jongeren die bij hem verbleven het advies gaf hun campingbandje af te doen. „Ze mogen nergens meer zitten, ze mogen het zwembad niet in”, stelde hij.

Everhard Hofstra, arts infectieziektebestrijding bij de GGD zei zich te kunnen voorstellen dat hij dat advies gaf, als het een reactie is op het feit dat jongeren zijn geweerd op plekken op het eiland. „Er is geen reden om jongeren zonder klachten te weren. Jongeren met klachten worden net als alle andere Nederlanders geacht zich te houden aan de regels van quarantaine. In Nederland geven we burgers hun eigen verantwoordelijkheid. Dat geldt ook voor deze jongeren, zij kunnen zich dus ook vrijelijk bewegen. Met deze tekst geef je ze hun eigen verantwoordelijkheid.” Hij benadrukte dat zowel jongeren als campingeigenaar goed hebben meegewerkt met de GGD in deze zaak.

