American football-speler wordt wakker na coma en vraagt: ’Hebben we gewonnen?

CINCINNATI - ,,Hebben we gewonnen?”, was de eerste vraag die Damar Hamlin stelde toen hij uit zijn coma ontwaakte. De wedstrijd tussen de Buffalo Bills en Cincinnati Bengals werd maandag gestaakt nadat hij op het veld een hartaanval kreeg. Hij belandde op de intensive care is inmiddels weer bij kennis. Hij was vooral benieuwd naar de uitslag van de wedstrijd.