LIVE | 110 gewonden en schade door hagelbuien in noordoosten Italië

Bij hagelbuien in Italie zijn 110 gewonden gevallen. Volgens plaatselijke media vielen er hagelstenen zo groot als tennisballen en zijn er meer dan honderd gewonden gevallen. Daken, auto's en bossen zijn beschadigd. In Griekenland woedt alleen op het eiland Rhodos nog een flinke brand. Meerdere dorpen zijn ontruimd. De Grieken vrezen voor het komende hete en droge weekend In Balkanlanden zijn doden gevallen door een zeer hevig onweer tijdens de zomerhitte. .

Archiefbeeld Ⓒ Imagostock