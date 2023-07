LIVE | Grieken temmen meeste bosbranden, maar: ’Het ergste moet nog komen’

De meeste bosbranden in Griekenland die deze week uitbraken, zijn onder controle. Ook ten noodwesten van Athene. Alleen op het eiland Rhodos woedt in de beboste bergen in het dunbevolkte midden van het eiland nog een brand die zich uitbreidt. Meerdere dorpen zijn ontruimd. De Grieken vrezen voor het komende hete en droge weekend In Balkanlanden zijn doden gevallen door een zeer hevig onweer tijdens de zomerhitte. .

Brand bij Mandra, een stadje ten westen van Athene Ⓒ ANP / SIPA Press France