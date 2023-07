LIVE | Meer dan 500 vakantiegangers geëvacueerd van Franse camping door bosbrand

Heeft u te maken met de grote hitte in het zuiden van Europa? Heeft u last van fel weer of bent u geëvacueerd? Wij horen graag van u! U kunt ons bereiken via de tiplijn!

De enorme hitte van de afgelopen dagen zorgt ook voor onweersbuien, legt Roosmarijn Knol, meteoroloog bij Weerplaza uit. Ze denkt dat het extreme weer nog wel even aanhoudt. Het liveblog over het weer in Europese vakantielanden gaat verder onder de video.