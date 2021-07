Duitse meteorologische dienst voorspelt beter weer

De DWD verwacht geleidelijke verbetering voor de regio’s waar de hoge waterstanden voor veel ellende zorgen. Alleen in het zuidwesten van Duitsland kan het overdag nog hard regenen met op sommige plaatsen 20 millimeter of meer.

Het peil van de Rijn stijgt nog even door. Bij Keulen is volgens Focus Online inmiddels 7,83 meter gemeten, met zaterdag een vermoedelijke piek van 8,10 meter. Woensdag was de waterhoogte bij de stad 5,47. De promenade langs de rivier is vrijdag gesloten. Omdat ter plaatse geen regen van betekenis meer wordt verwacht, zal het Rijn-peil bij Keulen in de loop van zaterdag weer langzaam zakken.