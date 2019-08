Voor uitgeven geld genoeg ideeën op Binnenhof

Premier Rutte en VVD-fractievoorzitter Dijkhoff (achter glas) gisteren na een begrotingsoverleg op het ministerie van Financiën. Ⓒ ANP

Den Haag - Na jaren van voorzichtig begroten, durft Den Haag plots te denken over veel geld lenen en forse miljardeninvesteringen in de toekomst. Het is ook voor de coalitiepolitici nog even wennen, want in welke mate willen ze zich nu laten gaan en flink gaan spenderen? Over de invulling van een fonds wordt nog gedacht maar op de korte termijn gaat de coalitie in elk geval voor drie miljard aan lasten verlichten voor burgers, deels betaald door het bedrijfsleven, en geld uittrekken voor de woonmarkt.