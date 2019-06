WOII-veteraan (98) ziet oude liefde (92) terug: ’Altijd van je blijven houden’

Veteraan K.T. Robbins zat tijdens de oorlog in het Franse Meurthe-et-Moselle. De twee waren ’op slag verliefd’. Ze beleefden een ’hartstochtelijke tijd’ maar moesten na twee maanden afscheid nemen omdat Robbins werd overgeplaatst.

„Toen hij in die vrachtwagen zat, heb ik erg veel gehuild”, zegt Jeannine over dat moment. De jonge soldaat zei bij het afscheid dat hij misschien terug zou keren. Na de oorlog ging hij echter terug naar de VS. Hij trouwde met een Amerikaanse. Maar de gedachte aan Jeannine verdween nooit.

Robbins werd bij een herdenking van D-Day geïnterviewd door de Franse tv-zender France 2 en openbaarde zijn verhaal. Hij zou graag terugwillen naar het meisje om ’haar familie te ontmoeten’. Dat was niet aan dovemansoren gericht. De tv-ploeg besloot te zoeken naar ene Jeannine die inmiddels 92 moest zijn.

Rechts de vrouw op 18-jarige leeftijd. Ⓒ France 2

Iedereen ging ervan uit dat Jeannine al moest zijn overleden, maar wie weet... En inderdaad: ze werd gevonden, in een verzorgingstehuis. De journalisten regelden een ontmoeting. Op videobeelden is te zien hoe de twee elkaar liefdevol begroeten, zichtbaar geroerd en met een stralende blik.

Bekijk de ontmoeting. Tekst gaat verder.

De twee knuffelden elkaar innig. „Ik heb altijd van je gehouden”, zei Robbins. Jeannine antwoordde: „Hij zei dat hij van me hield, ja, dat heb ik verstaan.” Ze vroeg nog wel waarom hij nooit was teruggekomen. „Eenmaal getrouwd, komt het er niet meer van”, antwoordde hij.

Ⓒ France 2

Uiteindelijk moesten de twee weer afscheid nemen. Ze spraken af dat het niet de laatste ontmoeting zou zijn. De emotionele ontmoeting is viraal gegaan in buitenlandse media. Journaliste Maryse Burgot is onderdeel van het tv-team en zegt dat ze ’het succes niet had verwacht’. „Hoe het kan dat dit zoveel enthousiasme genereert? Omdat het om liefde gaat. Dat is universeel.”

Ⓒ France 2