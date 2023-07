Bestuurder Audi zet het na crash op een lopen, maar wordt snel ingerekend

Het ongeluk gebeurde omstreeks 4.30 uur. De auto ging door het hekwerk van de busbaan heen. De bestuurder bleek nog in de buurt; hij is opgepakt en meegenomen naar het bureau. Waarom hij ervandoor ging, is nog niet duidelijk.

Agenten zochten met een politiehond in de omgeving naar spullen die misschien waren weggegooid. De zoektocht leverde de autosleutels van het voertuig op. Of er in de auto nog iets is aangetroffen, is nog niet bekend.

Een berger heeft het voertuig opgehaald. De gemeente is op de hoogte gebracht van het beschadigde hekwerk. Uit voorzorg kwam er nog een ambulance ter plaatse, maar deze bleek niet nodig.