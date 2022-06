Heeft Leon echt een zeldzame foto van Vincent van Gogh ontdekt? ‘Kunstwereld zal op zijn kop staan’

Premium Binnenland

Topstuk Monet na mislukte roof terug in Zaans Museum: ’Het voelt weer compleet’

’De Voorzaan en de Westerhem’ (1871) van schilder Claude Monet is weer thuis in het Zaans Museum. Na een bizarre overval op klaarlichte dag in augustus 2021 is de lijst gerestaureerd en heeft het doek nieuwe buren in de vorm van presentatie ’Kunst uit de Zaanstreek’.