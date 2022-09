Tienduizenden Tsjechen voeren actie tegen regering, EU en NAVO

Zowel uiterst rechtse als marginale politieke groeperingen, waaronder de communistische partij, menen dat Tsjechië beter af is als militair neutraal land en zelf zaken moet kunnen doen met olie- en gasleveranciers, waaronder Rusland. De politie schatte dat in de loop van de middag op het Wenceslas-plein in het centrum van de hoofdstad ongeveer 70.000 mensen bijeen waren. Daarmee was het de grootste demonstratie wegens de sterkst gestegen kosten van levensonderhoud in dertig jaar.

Bekijk ook: Gasprijs en koopkracht houden ons de hele week bezig

20 procent inflatie

De inflatie in Tsjechië is vooral door de woonlasten en energieprijzen momenteel het hoogst sinds 1993. De centrale bank voorspelt in de komende maanden zelfs een piek van 20 procent. De regering heeft in totaal 177 miljard kroon (7,2 miljard euro) staatshulp toegezegd. Daarmee kunnen onder meer de pensioenen en de ambtenarensalarissen worden verhoogd. Een groot deel van het geld is bedoeld als energiesubsidie.

Premier Petr Fiala, die vrijdag een motie van wantrouwen overleefde, zei tegen persbureau CTK dat de actievoerders bepaald niet het beste voor hebben met het land. „De oproep tot het protest op het Wenceslas-plein kwam van krachten die pro-Russisch zijn, tegen extreme standpunten aan schuren en die tegen de belangen van de Tsjechische Republiek ingaan.”