Rutte: kroonprinses Amalia mag met een dame trouwen

De VVD wilde van de minister-president weten of Amalia van de troon zou moeten afzien als ze met een partner van hetzelfde geslacht zou willen trouwen. Voor het kabinet is dit geen probleem, laat Rutte weten. Het gaat ook niet om Amalia in het bijzonder, het kabinetsstandpunt geldt voor iedere troonopvolger m/v.

Wel erkent Rutte dat de grondwet van erfopvolging uitgaat, terwijl de manier waarop het familierecht tegenwoordig is ingericht niet automatisch uitgaat van kinderen die afstammen van de ouders die hen verzorgen. Van erfopvolging, zoals dat in de grondwet is verankerd, hoeft dan geen sprake te zijn. Volgens Rutte kan er dan ook ’spanning’ ontstaan tussen beide uitgangspunten.

Een toekomstige regering en parlement kunnen zich volgens Rutte te zijner tijd buigen over de erfopvolging, voor het geval er kinderen in het gezin van de troonopvolger zullen zijn die niet van haar of hem afstammen. Overigens zijn er geen aanwijzingen dat Amalia überhaupt al overweegt om met iemand (m/v) in het huwelijk te treden.

Donderdag praat de Tweede Kamer met premier Rutte over het koningshuis, als de begroting voor de Koning wordt besproken. Dan komen hete hangijzers aan de orde als de uitkering die de vorst ontvangt en de afsluiting van kroondomein Het Loo voor koninklijke jachtpartijen.