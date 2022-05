Koudwatervrees over fusie bij leden PvdA -GL: ’Wat doen we hier in godsnaam?’

Het ’f-woord’ valt maandagavond regelmatig bij een gezamenlijke ledenavond van PvdA en GL in Luxor Live, het gemeentelijke poppodium van Arnhem. Fuseren. Is het slim om als PvdA en GL samen te gaan? De kersverse partijleider van PvdA – Attje Kuiken – en GL-voorman Jesse Klaver probeerden de leden van beide partijen te overtuigen van verregaande samenwerking.

Maar dat lukt ze nog niet altijd even goed. „Ik moet nu al GL’ers overtuigen om groener te worden”, zegt een GL-lid. „Ik ben bang dat die strijd nog lastiger wordt in een fusiepartij.” En ook PvdA’ers zijn bezorgd, zeggen ze tegen Kuiken. „Ik wil Henk en Ingrid terug, daarvoor zijn we opgericht”, roept een PvdA’er die zichzelf ’conservatief’ noemt.

Sommige partijleden zijn ronduit boos over een mogelijke gezamenlijke fractie bij de Eerste Kamerverkiezingen van volgend jaar. „De reden dat links het zo slecht doet, is dat het gewoon ontbreekt aan links leiderschap en een sterk links verhaal”, klaagt een GL-lid. „Dat gaan we niet oplossen door als linkse partijen opeens te keuvelen over de toekomst van links. Ik ben echt heel benieuwd wat we hier in godsnaam doen eigenlijk.” Haar tirade leidt tot applaus in de zaal, die gevuld is met een paar honderd leden.

Kuiken blijft optimistisch: „Elke keer worden we toch door rechts ingehaald”, zegt de PvdA-leider. „Ik wil dat niet, ik accepteer dat niet voor Nederland. Daarom geloof ik dat we de krachten moeten bundelen. Omdat we samen dezelfde idealen delen: dat ongelijkheid niet hoort, dat armoede geen natuurverschijnsel is.” Ook Klaver wil zich niet van de wijs laten brengen. Volgens hem is het ’een strategie van rechts’ om PvdA en GL uit elkaar te spelen.

Zowel binnen GL als PvdA onrust over fusieplannen

Binnen GL leeft al langer onrust over fusieplannen van de partijtop met de PvdA in de Eerste Kamer. In een petitie die onder GL-leden rondgaat wordt zo’n fusie een bedreiging ’voor het voortbestaan van een zelfstandig GL’ genoemd. „Een brede linkse samenwerking prima, samengaan met één partij: nee!”, staat in de petitie.

Het bestuur van GL heeft aangekondigd een ledenreferendum te organiseren over samensmelting van de GL- en PvdA-fracties in de Eerste Kamer bij de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar. Dat besluit zou een ’vergaande en onomkeerbare stap betekenen op weg naar een partijfusie’.

Volgens prominente leden als Femke Roosma (oud-fractievoorzitter van GL in Amsterdam), Selçuk Akinci (ex-wethouder in Breda), Jasper Blom (oud-directeur Wetenschappelijk Bureau van GL) en Nienke Homan (gedeputeerde Groningen) is een fusie ’inhoudelijk niet logisch’, staat in de petitie. „De partijen zitten niet voor niets ieder in een andere Europese fractie. De onderlinge verschillen zijn niet te verwaarlozen; onze idealen en geschiedenis liggen ver uit elkaar.”

Een gezamenlijke lijst voor de Eerste Kamer ligt ook gevoelig bij de PvdA. Dat type samenwerking gaat op korte termijn ’gepaard met een groot risico’, staat in een gelekt advies van leden van het wetenschappelijk bureau van de PvdA en politicologen aan het PvdA-bestuur. Een samensmelting met GL kost volgens de PvdA’ers ’veel energie en overtuigingskracht’ en is mogelijk ’erg geforceerd’.

PvdA-mastodonten Frans Timmermans en Marjolein Moorman – die beiden ook worden getipt als toekomstige partijleider – spraken zich onlangs juist uit vóór verregaande samenwerking met GL. Maandagvond scharen Klaver en Kuiken zich daarachter. Klaver: „Waar ik een beetje klaar mee ben, is dat we de hele tijd over linkse samenwerking praten, maar niet échte stappen durven te zetten.”