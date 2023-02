Zes Nederlanders als vermist opgegeven in aardbevingsgebied

Het ministerie heeft nog geen bevestiging of er Nederlandse slachtoffers zijn, maar staat voortdurend in contact met de Turkse autoriteiten ter plaatse. De verwachting is dat het nog wel even kan duren voordat er voor iedereen duidelijkheid is.

Het dodental in Turkije en Syrië als gevolg van de zware aardbevingen van maandag ligt inmiddels al boven de 5000 en loopt naar verwachting nog verder op. Het aantal gewonden is al ruim 24.000 in beide landen.