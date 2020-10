Nieuw station Almere spil in snel zuid-noordspoor

De capaciteit van station Almere Centrum moet door de uitbreiding verdubbelen. Reizigers gaan over ruim twee jaar met de nieuwe snelle intercity’s van NS van 200 kilometer per uur ‘spoorboekloos’ zes keer per uur op het traject rijden. De verwachting is dat de coronacrisis dan voorbij is en de ov-vraag sterk zal toenemen.

,,Die route zal steeds drukker worden. Almere is nu al de achtste gemeente van Nederland met ruim 200.000 inwoners. De groei gaat door, ook met 1500 extra studentenwoningen voor Amsterdam en onze eigen hogescholen. De vergroting van het station zal 5 oktober beginnen. We nemen de hele omgeving in de binnenstad mee. Zo komen er fietsenstallingen bij, winkels, recreatie, en krijgt het busstation een facelift”, zegt wethouder Maaike Veeningen.

De Flevolijn is in 1982 aangelegd. Het nieuwe station Almere zal volgens een woordvoerder ook de toegangspoort tot Lelystad Airport worden en mogelijk tot de nieuwe Zuiderzeelijn direct via Friesland naar Groningen, waarop opnieuw wordt gestudeerd.

Flevoland is een vurig pleitbezorger van verdere opwaardering van het ov in de provincie, snellere verbindingen naar de Randstad en de start van de polderluchthaven, die al drie jaar op zich laat wachten door politieke strubbelingen.