’Kooigevecht’ Musk en Zuckerberg in Colosseum? ’Dat kan alleen zonder geweld’

Sinds een week speculeren de twee steenrijke ondernemers uit de Verenigde Staten op sociale media over een onderling duel, nadat Facebook aankondigde een concurrent voor Twitter te willen presenteren.

De Vegas Octagon van vechtsportorganisatie UFC werd ook al als optie genoemd voor het kooigevecht. Maar een onderlinge strijd in het Colosseum zou het wel tot ’Gladiator’-proporties maken, schrijft The New York Post. Het ministerie gooit echter roet in het eten en ontkent berichten in Amerikaanse media over een uitnodiging van Rome om in het Colosseum tot een treffen te komen.

Musk waarschuwde zijn fans al wel dat hij niet veel aan lichaamsbeweging doet, behalve door met zijn kinderen te spelen. Zuckerberg daarentegen beoefende meerdere gevechtssporten en schreef in het verleden zelfs jiujitsu-toernooien op zijn naam.

Musk van Tesla en Zuckerberg, bekend van Facebook, gelden sinds de overname van Twitter als rivalen in de techwereld. Vorige week begon het als een onderling gebbetje op sociale media. Musk daagde Zuckerberg uit voor een gevecht, waarop die laatste antwoordde: ’stuur locatie’. Sindsdien hebben beiden ’een paar uur’ training gehad van vechtsporter Lex Fridman. „Ik ben enorm onder de indruk van zijn kracht en vaardigheid, zowel te voet als op de grond”, twitterde hij na de sessie met Musk. „Het is echt inspirerend om Elon en Mark vechtsporten te zien doen, maar ik denk dat de wereld veel beter gediend is als ze trainen en niet in de kooi vechten.” Maar volgens Fridman zou Musk eerder voor ’de meest vermakelijke’ optie willen gaan. „Ik ben er voor ze, wat er ook gebeurt.”