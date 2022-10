Ruim 1,3 miljoen mensen zien Champions League-nederlaag Ajax

Trainer Alfred Schreuder liet na de wedstrijd weten dat de ploeg heeft verzuimd om kansen te benutten. „We krijgen drie grote kansen. Op dit niveau moet je dan gewoon scoren. Het is ook anders als je met 1-0 of 2-0 de rust ingaat”, zei hij na de nederlaag in de Johan Cruijff ArenA.

Het best bekeken programma van de avond was het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO 1 (1,79 miljoen). Na de Champions League-wedstrijd volgen het Half acht nieuws op RTL 4 (1,15 miljoen), het NOS Journaal van 18.00 uur (1,09 miljoen) en RTL Boulevard op RTL 4 (1 miljoen). Het best bekeken SBS-programma van de avond was Vandaag Inside met 640.000 kijkers.