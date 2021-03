Man (23) omgekomen bij crash Almelo, inzittenden naar het ziekenhuis

Binnenland

3 jaar cel voor man die inreed op terras in Deventer

De 38-jarige Deventenaar Roy van T. die in oktober 2019 met een auto inreed op een groep mensen op een terras in zijn woonplaats, is donderdag veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. Hij is schuldig bevonden aan een vijfvoudige poging tot doodslag en vernieling. Ook moet hij de slachtoffers schad...