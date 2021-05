LIVE | RIVM: Spanje open voor gevaccineerden op 7 juni

13.19 - Spanje open voor alle ingeënte toeristen vanaf 7 juni

Spanje opent 7 juni de deuren voor alle bezoekers die zijn ingeënt tegen het coronavirus. De Spaanse premier Pedro Sánchez zei dit op een toerismebeurs in Madrid. Britten mogen vanaf maandag al komen.

Spanje heeft dringend behoefte aan inkomsten en ongeveer 12 procent van het bruto binnenlands product dankte het land tot de coronacrisis aan de enorme toerismesector. Voordat coronamaatregelen internationaal reizen lamlegden en door lockdowns de toeristische trekpleisters en horeca dicht moesten, bezochten in 2019 meer dan 83,5 miljoen toeristen Spanje. Ruim een vijfde was in dat jaar Brits en 4,4 procent Nederlands. Zeker 2,5 miljoen mensen werkten toen in de Spaanse toerismesector.

De werkloosheid is afgelopen jaar fors toegenomen en treft momenteel volgens officiële cijfers ruim 16 procent van de beroepsbevolking. Onder jongeren tot 25 jaar is dit percentage met bijna 40 procent veel hoger. De zwaarst getroffen regio is die van de toeristische Canarische Eilanden, waar ruim een kwart van de beroepsbevolking werkloos is. Meer dan de helft van de jongeren onder de 25 jaar heeft daar geen werk (meer).

11.42 - Na vaccinatie minder bereidheid om coronaregels na te leven

De animo van mensen om zich te laten vaccineren blijft groot. Wel is een deel van hen na vaccinatie minder bereid zich te houden aan coronaregels zoals het houden van 1,5 meter afstand en het samenkomen met een beperkt aantal mensen.

Dat komt naar voren uit onderzoek door het RIVM in samenwerking met GGD GHOR en de GGD'en onder ruim 55.000 deelnemers. Volgens de studie is de vaccinatiebereidheid onder de Nederlanders onverminderd hoog, maar zijn er wel verschillen tussen de vaccins. Pfizer en Moderna scoren het hoogst. Respectievelijk 81 procent en 74 procent zou zich daarmee laten vaccineren als ze nu een uitnodiging zouden ontvangen. Daarna volgen het vaccin van Janssen (66 procent) en AstraZeneca (53 procent). Deelnemers aan het onderzoek denken dat Pfizer en Moderna het meest effectief zijn en de minste bijwerkingen hebben. In werkelijkheid is de bescherming tegen ernstige ziekte na een Covid-infectie van alle vaccins ongeveer gelijk (boven de 85 procent effectiviteit), aldus het RIVM.

Daartegenover staat dat een deel van de deelnemers aan het onderzoek na vaccinatie minder bereid is zich aan de maatregelen te houden. Zo verwacht 34 procent de regel van het houden van afstand minder goed na te leven en denkt 40 procent zich niet meer zo strikt te houden aan de regels voor groepsgrootte. Ook verwacht 18 procent zich na vaccinatie minder te laten testen bij klachten. 91 procent is wel van plan net zo vaak de handen te wassen als voor de prik.

Ondanks de versoepelingen en het sneller vaccineren neemt het vertrouwen in het coronabeleid af. Nu is 34 procent positief over de aanpak van de overheid, een half jaar geleden was dat 58 procent.

11.15 - Marokko ’s avonds weer open met versoepeling coronamaatregelen

De strenge lockdown in Marokko wordt vrijdag iets minder streng. Het land verschuift de avondklok drie uur naar 23.00 uur en dan duurt die ook korter tot 04.30. Met de maatregel kunnen de winkels, cafés en restaurants in de avond langer en meer zaken doen. De gezondheidsautoriteiten vinden de versoepeling verantwoord omdat het aantal besmetting sterk daalt, meldden Marokkaanse media.

Maar de autoriteiten gaan nog niet over tot een echte heropening van het Noord-Afrikaanse land waar al meer dan een jaar een ’gezondheidsnoodtoestand’ geldt. Die wordt telkens op het laatste moment verlengd en geldt nu tot 10 juni. De theaters en bioscopen blijven dicht en samenscholingen van welke aard dan ook blijven verboden. Ook het buitenlandse vliegverkeer blijft tot zeker 10 juni beperkt.

In het land van 37 miljoen inwoners zijn 516.000 gevallen van corona vastgesteld en in circa 505.000 gevallen gaat het om mensen die inmiddels zijn genezen of helemaal geen ziekteverschijnselen hadden. Er worden 9100 sterfgevallen aan het virus toegeschreven. Er zijn inmiddels al meer dan 7 miljoen inentingen geweest.

10.30 - Werkgevers: verleng steunpakketten tot eind dit jaar

Werkgevers vinden het „goed nieuws” als het demissionaire kabinet de coronasteunpakketten verlengt tot en met het derde kwartaal, maar ze pleiten er zelf voor om die door te trekken naar het eind van het jaar. Dat zei voorzitter Ingrid Thijssen van de werkgeversorganisatie VNO vrijdag na haar gesprek met informateur Mariëtte Hamer. Overigens zijn ze nog in overleg met het kabinet over de verlenging. „Het ei is nog niet gelegd”, aldus Thijssen.

De werkgeversclub wil dat bedrijven straks tien jaar de tijd krijgen om de uitgestelde belastingverplichtingen terug te betalen. Nu is dat nog drie jaar, vanaf oktober. Volgens ingewijden wil het kabinet daar nog twee jaar aan vastplakken, en hoeven bedrijven pas in oktober volgend jaar te beginnen met het terugbetalen van hun schuld bij de fiscus.

Verder wil Thijssen dat de herstelplannen voor bedrijven de komende 2,5 jaar blijven doorlopen. Dat is volgens haar nodig „omdat je niet wil dat bij zwaar getroffen ondernemers, in de onzekerheid hoe corona zich nog ontwikkelt, op het laatste moment alsnog het matje eronder vandaan getrokken wordt. Dat zou ook ontzettend zonde zijn van alle steun die we al gegeven hebben.”

10.21 - Hongarije versoepelt en ’neemt afscheid van mondkapjes’

Hongarije gaat het grootste deel van de overgebleven coronamaatregelen schrappen. Dat gebeurt zodra het aantal gevaccineerde mensen komend weekend op 5 miljoen staat, maakte premier Viktor Orbán bekend op de radio. „Dat betekent dat we de derde golf van de pandemie hebben verslagen”, zei Orbán, die toevoegde dat het tijd is om „afscheid te nemen van mondkapjes.”

In het circa 10 miljoen inwoners tellende Hongarije heeft inmiddels bijna de helft van de bevolking zeker één dosis gehad van een coronavaccin. Het land gebruikt in tegenstelling tot andere EU-lidstaten middelen uit China en Rusland die nog goedgekeurd moeten worden door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Daardoor kon snel worden gevaccineerd.

Een Hongaarse topfunctionaris zei deze week dat zijn land geen nieuwe vaccins hoeft van Pfizer/BioNTech. Hongarije zou inmiddels voldoende vaccins hebben ingekocht en doet als enige lidstaat niet mee aan een nieuw contract tussen de EU en die westerse bedrijven. „Als we de bevolking in de herfst weer moeten vaccineren, zijn we daar klaar voor”, zei minister Gergely Gulyás.

Hongarije had toen de vaccinatiecampagne vorderde al veel coronamaatregelen ingetrokken. Hotels, restaurants, bioscopen en andere bedrijven mochten de deuren weer openen. Bij de volgende versoepelingsfase wordt volgens Orbán ook de avondklok geschrapt.

De Hongaarse economie is hard getroffen door de coronacrisis en kromp vorig jaar met 5 procent. Orbán, die in 2022 herkozen moet worden, rekent dit jaar weer op economische groei. Die kan volgens hem zelfs hoger uitvallen dan de 4,3 procent die zijn regering voorspelt.

06.50 - ’Japan ziet af van gebruik coronavaccin AstraZeneca’

Japan zal naar alle waarschijnlijkheid geen gebruik gaan maken van het coronavaccin van de Brits-Zweedse farmaceut AstraZeneca, meldt de Japanse publieke omroep NHK. De Japanse regering neemt dat besluit ondanks de verwachting dat het AstraZeneca-vaccin er vrijdag door de toezichthouder wordt goedgekeurd.

Het afzien van het AstraZeneca-vaccin zou zijn ingegeven door bezorgdheid om de zeer zeldzame bijwerking van trombose, oftewel bloedstolsels. De Japanse regering verwacht dat vrijdag ook het coronavaccin van Moderna formeel wordt goedgekeurd. Dat vaccin moet gaan helpen om de Japanse vaccinatiecampagne, een van de langzaamste van de ontwikkelde wereld, op stoom te laten komen.

Japan kampt de laatste weken met een toename van het aantal dagelijkse nieuwe besmettingen. De regering heeft onlangs voor meerdere prefecturen waaronder Tokio en Osaka de noodtoestand afgekondigd. In het land heerst toenemende bezorgdheid over de Olympische Spelen, die in juli en augustus moeten gaan plaatsvinden.

Uit een enquête van persbureau Reuters komt naar voren dat maar liefst 70 procent van de Japanse bedrijven het liefst heeft dat de Olympische Spelen opnieuw worden uitgesteld, of zelfs worden afgelast. Zo’n 32 procent wil dat de spelen later worden gehouden, en van 37 procent (8 procent meer dan in februari) hoeven de spelen in Tokio helemaal niet meer door te gaan.

De totale aantallen coronabesmettingen en sterfgevallen als gevolg van Covid-19 vallen in Japan, een land met 126 miljoen inwoners, nog relatief mee. In totaal zijn er ruim 0,7 miljoen besmettingen vastgesteld. Het land heeft tot dusver zo’n 12.000 coronadoden te betreuren.

06.06 - India meldt bijna 260.000 nieuwe coronabesmettingen in 24 uur

In India zijn in het afgelopen etmaal bijna 260.000 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, heeft het Indiase ministerie van Volksgezondheid vrijdagochtend gemeld. Daarmee is sprake van een daling van ongeveer 16.000 gevallen ten opzichte van donderdag.

Met de nieuwe gevallen erbij komt het totale aantal vastgestelde besmettingen in India op 26,03 miljoen. Waarschijnlijk ligt dat aantal in werkelijkheid veel hoger omdat coronatesten er maar in gebrekkige mate voorhanden zijn.

Hoewel het aantal nieuwe besmettingen er in de afgelopen 24 uur daalde, is het aantal sterfgevallen in het laatste etmaal er toegenomen. Dat waren er ongeveer 4200, zo’n 300 meer dan het aantal doden dat donderdag werd gemeld. Het totale officiële aantal Indiase coronadoden komt daarmee op 291.331.

India heeft na de Verenigde Staten het hoogste aantal besmettingen ter wereld, en na de Verenigde Staten en Brazilië het hoogste dodental, blijkt uit de cijfers van de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore.

00.02 - Eerste coronagolf korter, maar heviger dan griepgolf 2017 en 2018

De eerste coronagolf heeft ongeveer net zoveel slachtoffers geëist als de griepepidemie in 2017 en 2018, maar deed dat in de helft van de tijd. Ook viel het gros van de slachtoffers in het zuiden, waar die tijdens de griepepidemie verspreid over het land vielen. De eerste coronagolf was dus korter en minder wijdverbreid, maar waar en wanneer deze rondwaarde heviger. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het nieuwe coronavirus is tijdens de pandemie vaak vergeleken met de griep, vooral door mensen die de ernst van het virus in twijfel wilden trekken. Premier Mark Rutte reageerde daarop tijdens zijn tweede toespraak in het Torentje. Hij zei dat het virus geen onschuldige griep is „wat de demonstranten hier buiten nog steeds lijken te denken”, verwijzend naar het protest dat tot in zijn werkkamer te horen was.

In de vergelijking met het coronavirus wordt vaak de hevige griepepidemie van 2017 en 2018 aangehaald. Volgens de onderzoekers van het CBS lijkt die op het eerste gezicht veel op de eerste golf van het coronavirus. Ïn beide gevallen lag het aantal sterfgevallen 9000 hoger dan normaal was voor de tijd van het jaar en kampte de zorg met capaciteitsproblemen.

Maar er zijn ook duidelijke verschillen. „De corona-epidemie ging gepaard met ingrijpende maatregelen om verspreiding van besmetting te voorkomen, terwijl voor een griepepidemie een deel van de bevolking wordt gevaccineerd”, beginnen de statistici. Ook duurde de eerste golf van de coronaepidemie negen weken, terwijl de besproken griepepidemie achttien weken duurde. Daardoor maakte het coronavirus relatief gezien meer slachtoffers. Ook overleden veel meer jonge mensen, mannen en gebruikers van langdurige zorg aan Covid-19.

Daarnaast concentreerde het coronavirus zich veel meer in specifieke regionale brandhaarden. In het begin waren dat vooral Oost-Brabant en Limburg, later ook andere gebieden zoals de regio rond Zwolle en de grote steden. De noordelijke provincies bleven goeddeels buiten schot. Hier ontstond niet vroeg een brandhaard en deden de lockdownmaatregelen daarna hun werk.

Ook wijzen de onderzoekers erop dat mensen die tijdens de eerste golf besmet waren met het coronavirus, een veel grotere kans hadden om te overlijden dan als ze de seizoensgriep hadden opgelopen. Het overlijdenspercentage van corona lag tijdens de eerste golf in Europese landen tussen de 0,5 en 1,4 procent. Dat van de seizoensgriep wordt geschat op 0,1 procent. „Zonder vaccin of social distancing-maatregelen, zou daarom het aantal besmettingen evenals het aantal sterfgevallen zijn blijven toenemen”, schrijven de onderzoekers over het coronavirus.