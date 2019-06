Aanzien Johnson daalt onder Conservatieven

Ex-minister van Buitenlandse Zaken Johnson verliest steun door zijn vrijwel permanente afwezigheid op het politieke toneel in deze strijd om het partijleiderschap, maar in het weekend vooral door een letterlijk knallende ruzie vrijdag thuis met zijn vriendin. Zijn buren belden de politie. Volgens Britse media is de steun voor Johnson onder de Conservatieven in peilingen vooral daardoor gezakt naar een lager percentage (29 procent) dan dat voor de huidige buitenlandminister Jeremy Hunt (32).

Een tv-debat dat dinsdag rechtstreeks zou worden uitgezonden tussen de twee Conservatieve rivalen is door zender SkyNews afgelast. Johnson laat het volgens SkyNews afweten. Hij heeft niet op de uitnodiging gereageerd.

De andere kandidaat, Jeremy Hunt, had toegezegd te komen. Hij beschuldigt zijn rivaal van lafheid en van pogingen stiekem door de achterdeur Downing Street 10 (de residentie van de premier) binnen te dringen. Er is nog een kansje dat Johnson op de valreep instemt, maar anders nodigt SkyNews de heren uit voor een tv-debat op maandag 1 juli.