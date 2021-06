Syrische actrice in Zwolle met snoer gewurgd

De 34-jarige Zwollenaar Wael D. wordt ervan verdacht haar met een snoer of kabel te hebben gewurgd. Ook zou hij zijn hand op haar mond en neus hebben gedrukt. Eerder meldde de familie van het slachtoffer dat de vrouw was neergestoken. De actrice werd buiten bewustzijn op 15 maart in haar Zwolse flat aangetroffen. D. werd al vrij snel als verdachte aangehouden.

Op de eerste regiezitting ging het Openbaar Ministerie nog niet in op de zaak. Wel loopt er nog sporenonderzoek en is inmiddels besloten dat D. in het Pieter Baan Centrum geobserveerd wordt. Het OM verwacht niet eerder dan over een halfjaar pas de zaak inhoudelijk te kunnen behandelen. Voorlopig blijft de verdachte, die dinsdag niet op de zitting verscheen, in de cel. De advocaat van D. wilde nog niet ingaan op de zaak.