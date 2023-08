Giuliani krap bij kas door rechtszaken

Giuliani was de held van Amerika na de aanslagen van 9/11, toen hij daadkracht toonde te midden van die ongekende terreurdaad. Maar de laatste jaren raakte hij in opspraak, verloor zijn advocatenlicentie en wordt hij achtervolgd door juridische rompslomp.

Zo moet er bijna 100.000 dollar op tafel komen in verband met een smaadzaak en stapelen advocatenrekeningen zich op door andere civiele zaken, onder meer aangespannen door een oud-medewerkster wegens aanranding en door verkiezingsfuncionarissen vanwege ongefundeerde uitspraken over verkiezingsfraude in 2020. Ook heeft Giuliani tonnen aan achterstallige betalingen. En dan is er nog zijn ex-vrouw, die hem vorig jaar de duimschroeven aandraaide wegens verschuldigde alimentatie.

Kopzorgen

Er wachten de geschorste raadsman nieuwe kopzorgen nu hij medeverdachte is in twee strafzaken tegen Trump. Het is onduidelijk of zijn vroegere baas via fondsenwerving zal opdraaien voor deze advocaatkosten van zijn medestander. Op het het social mediaplatform Truth worden in ieder geval fondsen geworven onder de naam ‘Rudy Giuliani Freedom Fund’. Een oproep om geld te sturen werd dinsdag nog door hem geretweet.

Afgelopen maandag verklaarde Giuliani via zijn advocaten in de rechtbank financiële problemen te hebben door alle juridische beslommeringen. Zij zeiden geen verdere details te willen verstrekken om de voormalige bestuurder niet in verlegenheid te brengen.

Giuliani’s luxe appartement in Manhattan, vlakbij Central Park, staat nu te koop voor 6,5 miljoen dollar. Foto’s tonen een ruime woning met drie slaapkamers, bibliotheek, ontvangstkamer en personeelsvertrek. Kopers moeten daarnaast nog eens ruim 10.000 dollar per maand ophoesten aan servicekosten, onder meer voor een conciërge in het chique gebouw.

Dakloos

Na een verkoop zal Giulina allesbehalve dakloos zijn. Hij was ooit de trotse bezitter van zes huizen. Volgens mediaberichten bezit hij nu in ieder geval nog een woning in Palm Beach. Die stond na zijn scheiding korte tijd te koop voor 3,3 miljoen.