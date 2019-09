Oeps! Vrouw rijdt bioscoop binnen

Ze ramde de gevel nadat ze door nog onbekende oorzaak de macht over haar stuur was verloren. De vrouw raakte niet gewond, maar de schade is aanzienlijk, aldus de politie.

De automobiliste moest vlak voor de bioscoop een bocht naar rechts nemen, maar reed rechtdoor. Ze reed een trap op en kwam tot stilstand in de pui van Lux. Haar auto is verwoest. Een aannemer onderzoekt hoe groot de schade aan het pand is en of de gevel gestut moet worden.