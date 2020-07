Nederland subsidieerde Palestijnse terreurverdachten

Bij de bomaanslag in augustus vorig jaar kwam een 17-jarig Israëlisch meisje om het leven. De twee verdachten zijn lid van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP). Deze organisatie staat op de Europese lijst van terroristische organisaties.

Geldkraan dichtgedraaid

Het tweetal was niet betrokken bij door Nederland gesubsidieerde projecten van de Palestijnse organisatie UAWC. Maar uit nader onderzoek blijkt dat het duo salaris ontving dat deels is betaald met Nederlands geld. Kaag laat na Kamervragen van PVV, CU en SGP weten dat ze het ’betreurt’ dat dit niet eerder duidelijk is geworden.

De D66-bewindsvrouw heeft de geldkraan aan UAWC tijdelijk dichtgedraaid. Er komt nu een extern onderzoek naar eventuele banden met de terreurorganisatie. Er zijn volgens Kaag nooit aanwijzingen geweest dat de organisatie banden heeft met terreurgroepen. In totaal zou Nederland 11,7 miljoen euro geven.

Kamervragen

„Omdat zorgvuldig handelen op dit punt dermate belangrijk is heb ik besloten om extern onderzoek te laten verrichten naar eventuele banden tussen PFLP en UAWC en de wijze waarop UAWC invulling geeft aan het eigen beleid dat medewerkers politiek niet actief mogen zijn, alvorens een besluit kan volgen over de verdere samenwerking met UAWC”, aldus de minister.

Andere landen gaan door met het steunen van de UAWC. Nederland financiert sinds 2007 programma’s van de organisatie. Ook krijgt het geld van onder meer de Europese Unie en Verenigde Naties. Er zijn volgens Kaag nooit aanwijzingen geweest dat de UAWC banden heeft met terreurgroepen.

ChristenUnie, SGP en PVV hadden Kamervragen over de zaak gesteld. Eerder besloot minister Kaag de Nederlandse jaarbijdrage aan de Palestijnse vluchtelingenorganisatie UNRWA versneld over te maken. Een bedrag van 13 miljoen euro werd direct overgemaakt nadat Trump de Amerikaanse steun aan de VN-organisatie halveerde.

’Dit was bekend’

„Het nieuws dat twee terroristen van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP) werden betaald met Nederlands belastinggeld is schokkend, maar komt voor het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) niet als een verrassing”, reageert de belangenbehartiger van de joodse gemeenschap in Nederland.

,,Dit was bij ons reeds bekend, en wij vragen hier al sinds oktober 2019 aandacht voor. Het is daarom ook opmerkelijk dat ministers Blok en Kaag eind juli nog beweerden dat er geen sprake was van de financiering van PFLP-terroristen. Dat ze dit nu alsnog toegeven is een goede stap, maar er moeten concrete maatregelen worden genomen om te voorkomen dat er in de toekomst wéér Palestijns terrorisme wordt gefinancierd met Nederlands belastinggeld.”