Politie: dode man (39) in kliko Edam geen misdrijf

„Uit onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van een misdrijf”, laat politie Zaanstreek via een kort bericht op Twitter weten. Verdere details laat men achterwege.

Het lichaam dat werd gevonden in een kliko op een historisch binnenplaatsje was het gesprek van de dag in het kaasstadje. „Het gebouw, het voormalige gemeenlandshuis van het hoogheemraadschap, wordt door de gemeente Edam gebruikt als vergadercentrum voor de gemeenteraad”, zegt Lieke Dedters-Kuijper die in een naastgelegen huis woont. „Het is hier altijd rustig, op wat toeristen na”, vertelde de buurtbewoonster eerder op de dag.