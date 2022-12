Vijf stormen, recordveel zon en maar weinig winterpret: 2022 was weer bijzonder warm

Dat 2022 het zonnigste jaar ooit was, was al bekend. Sterker nog; het record uit 2003 sneuvelde al in november en in Den Helder scheen de zon zelfs bijna 2400 uur dit jaar. In De Bilt eindigt de teller rond de 2230 uur, waarmee het oude record van 2099,5 uur is verpulverd.

Hitte

Al die zonneschijn ging ook gepaard met hitte. Het werd in de zomer bijna 40 graden en liefst zeven keer werd een warmterecord gebroken, tegenover één kouderecord. Er waren bovendien veel meer warme dagen (meer dan 20 graden), zomerse dagen (meer dan 25 graden) en tropische dagen (meer dan 30 graden) dan normaal. De gemiddelde temperatuur kwam uiteindelijk uit op 11,5 graden, terwijl 10,6 normaal is over de laatste dertig jaar.

,,En dat zijn dus al gemiddelden uit een opwarmend klimaat”, zegt meteoroloog Roosmarijn Knol van Weeronline. Wanneer je zou kijken naar de gemiddelden van voor 1990, zou het verschil met de huidige jaargemiddelden veel groter zijn. ,,Het is wel goed dat te benadrukken, want anders zou je kunnen denken dat het meevalt. Dat doet het niet en met name de zomer was echt veel warmer.”

Tegelijk benadrukt Knol dat het weinig zegt over de komende jaren. ,,Het weer is grillig, dus er kan gerust weer een koeler jaar volgen. 2021 was ook koud, met name door het voorjaar. Maar dit is wel een patroon voor de lange termijn.”

Het jaar 2022 zal ook de boeken in gaan als een droog jaar. Met name in de zomer was het ongekend droog. Door enkele natte maanden kwam het neerslagtotaal toch nog uit op 785 millimeter tegen 853 millimeter in een gemiddeld jaar.

Weinig winterpret

Tegenover alle warmte stond uiteraard maar weinig winterpret. Toch kon er in december enkele dagen geschaatst worden door een winterprik, die ook zorgde voor veel gladheid en bijbehorende ellende. Sneeuw viel er dit jaar nauwelijks. Alleen op 1 april lag er in grote delen van het land echt een witte deken.

De meteorologen noteerden bovendien vijf officiële stormen en twee tornado’s dit jaar. Met name die in Zierikzee op 27 juni zorgde voor veel ellende, gewonden en zelfs een dodelijk slachtoffer. Voor het noodweer was destijds geen code oranje of rood gegeven. Dat gebeurde in totaal 12 keer dit jaar. Slechts een keer was er sprake van code rood. Dat was op 18 en 19 februari, toen storm Eunice over het land trok met ontwrichtende gevolgen.

Jaarwisseling

Het jaar eindigt overigens met wisselvallig weer, met soms buien of regen. Het blijft bovendien erg zacht, de zon laat zich weinig zien en de wind blaast af en toe stevig door. ,,Hollandser wordt het bijna niet”, grinnikt Knol, om aan te vullen. ,,Richting oudjaar kan het zelfs weer echt warm worden. Misschien dat er dan weer records sneuvelen, daar zitten wij al wel naar te kijken in de weerkamer.”