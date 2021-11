Doodrijder blijkt net ontslagen uit psychiatrische kliniek

Dat verklaarde zijn advocaat dinsdag bij de rechtbank in Den Bosch, waar besloten werd dat H. in de cel blijft tot de zaak volgend jaar door de rechtbank behandeld wordt. De verdachte zou tijdens het dodelijke ongeval in een psychose hebben verkeerd. Volgens zijn advocaat leefde de man in de waan dat hij achtervolgd werd door mensen die hem wilden vermoorden.

De verdachte kreeg die zondagochtend 1 augustus eerst een ongeluk met zijn eigen auto in het Brabantse Erp. Hij liet daar zijn beschadigde auto achter en dwong de bestuurder van een Range Rover tot stoppen en nam diens auto mee. Daarmee veroorzaakte hij vervolgens op de Hervensebaan in Den Bosch met hoge snelheid en door rood licht rijdend een botsing met een andere auto. De bestuurder daarvan, de 50-jarige Bosschenaar Peter Stolzenbach, kwam daardoor om het leven.

’Ik schaam me diep’

H. zei via een videoverbinding met de gevangenis in Vught dat hij het verschrikkelijk vindt wat er gebeurd is. „Ik heb dit nooit gewild en schaam me diep.” De vader van twee jonge kinderen zei dat hij in een relatiecrisis verkeerde en al dagen niet meer geslapen had toen hij die zondagmorgen in een psychose raakte. Dat is hem in het verleden al vaker gebeurd. Hij nam medicijnen tegen ADD, maar verkeerde volgens zijn advocaat die ochtend niet onder invloed van medicijnen of andere verdovende middelen.

Omdat onderzoeken naar de geestesgesteldheid van de verdachte nog lopen, wees de rechtbank het verzoek van de advocaat om de verdachte voorlopig vrij te laten, af. De zaak dient op 22 maart.