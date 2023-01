Dreigende overstroming rivier de Linge door extreme regenval

Het waterschap meldt zaterdagochtend in hun liveblog over de wateroverlast dat de rivier stabiel is, maar dat het peil door verwachte regen zaterdag snel kan stijgen tot kritieke waarden.

Vrijdagavond is het waterschap, samen met de officier van dienst van de brandweer en de burgemeester in overleg geweest over het stijgende water. Ondertussen zijn er volop maatregelen getroffen tegen de wateroverlast: gemalen draaien op volle toeren en extra pompen draaien mee op knelpunten, zo melden ze in het liveblog. Om wateroverlast op het Merwedekanaal en in Gorinchem te vermijden, wordt de waterafvoer zoveel mogelijk gedoseerd van en naar de Linge.

Verder wordt gewaarschuwd dat de wateroverlast zich niet alleen in het landelijk gebied zal voordoen. Ook kunnen kelders, schuren en woningen in stedelijk gebied met wateroverlast te maken krijgen. Eigenaren van bezittingen in de uiterwaarden van de Linge (ten westen van Buren) moeten er rekening mee houden dat hun terrein overstroomt.

Het advies is om op deze locaties bezittingen zoveel mogelijk in veiligheid te brengen.