Negen doden bij schietpartij pakketbezorger FedEx

Premium Financieel

Bernie Madoff: meest gehate man van de VS overleden

Bernie Madoff was de farao aan het hoofd van de grootste piramide-zwendel in de geschiedenis van Wall Street. Met zijn fraude liet hij een spoor van vernieling en leed achter. Zijn cliënten raakten in een klap hun spaargeld en hun huis kwijt. In ieder geval twee slachtoffers pleegden zelfmoord, net ...