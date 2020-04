Weduwe Ans* (72) heeft een erotisch verzorger: Hij (37) is heel geduldig

De beste reportages uit De Telegraaf! Dit is een lezerscolumn uit maart 2020 In de rubriek Lezerscolumn kunnen VROUW-lezeressen hun ei kwijt. Dit keer het woord aan weduwe Ans* (72). Zij maakt gebruik van een erotisch verzorger (37) en wil daarover graag vertellen. „De eerste keer dat ik weer werd aangeraakt moest ik huilen.” Vorig jaar publiceerden we dit verhaal en omdat dit weekend VROUW Magazine in het teken staat van de zorg, herplaatsen we dit artikel.