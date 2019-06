Nederland werkt ondanks sancties mee aan betalingskanaal Iran

Topoverleg in Wenen tussen Europese en Iraanse functionarissen. Ⓒ EPA

DEN HAAG - Nederland en zes andere EU-landen werken mee met de pogingen om een Europees betalingskanaal met Iran te laten functioneren. Dat instrument (INSTEX) werd eerder dit jaar door Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië opgezet om Amerikaanse sancties te omzeilen, maar is nog niet operationeel. Voorwaarde is dat Iran het atoomakkoord dat het in 2015 sloot met grote mogendheden naleeft, maar het land kondigde zelf al aan om meer uranium te gaan verrijken.