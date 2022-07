Een van de oudste pinguïns ter wereld overleden: Captain EO werd 40 jaar

Captain EO werd 40 jaar. Ⓒ ANP

San Francisco - Eén van ’s werelds oudste pinguïns in gevangenschap, Captain EO, is woensdag overleden. Hij werd twee keer zou oud als veel van zijn soortgenoten: 40 jaar maar liefst. Wel had hij problemen met zijn gehoor en zicht, en had hij extra verzorging nodig op zijn oude dag. Bij San Francisco Zoo was hij tot zijn laatste dag in goede handen.