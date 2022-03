Premium Het beste van De Telegraaf

Personeel The Harbour Club ’ontzettend geschrokken’ Wilde schietpartij Vinkeveen: drillrapvete of ruzie op R&B-feest?

Door Gerda Frankenhuis

Vinkeveen - Aan de wildwestschietpartij op het parkeerterrein van het populaire restaurant The Harbour Club in Vinkeveen, zondagnacht, is mogelijk een flinke ruzie voorafgegaan. Of dit conflict te maken heeft met een Amsterdamse drillrapvete of dat het is ontstaan op het R&B-feest Avec Toi, wordt nog uitgezocht. Dat zeggen bronnen rond het politieonderzoek, die stellen dat met meerdere scenario’s rekening wordt gehouden.