ANWB waarschuwt voor drukte op wegen door vakantieverkeer

In België zijn er werkzaamheden aan de E25 bij Luik, aldus de ANWB. De Cointetunnel richting Luxemburg is afgesloten voor auto’s met caravan. Via Namen kan worden omgereden. In Frankrijk is het volgens de ANWB zwarte zaterdag omdat Parijzenaars massaal naar het zuiden vertrekken. „Het is onder meer filerijden op de wegen rond Bordeaux en op de A7 tussen Lyon en Orange, de Route du Soleil. Ook is het druk op de A9 van en naar de Spaanse grens”, aldus de ANWB.

Duitsland krijgt eveneens te maken met een druk reisweekend op de wegen naar het zuiden, maar ook door terugkerende vakantiegangers in noordelijke richting. Er zijn in Duitsland daarbij veel werkzaamheden, ruim 1400, die extra oponthoud veroorzaken. Komend weekend is het aansluiten op de routes naar de Noord- en Oostzee, aldus de ANWB, evenals in het zuiden van Duitsland en bij de grensovergangen met Oostenrijk.

In Oostenrijk staan mensen dit weekend in de file voor de Tauern- en Karawankentunnel richting Slovenië (A10/A11), voorspelt de ANWB verder. „Vakantieverkeer in Oostenrijk mag in het weekend niet van de doorgaande routes afwijken om files te omzeilen. Verder is de Arlbergpas-route in het weekend verboden voor auto’s met aanhanger en caravans.”

De Gotthardtunnel in de A2 is dit weekend daarnaast in Zwitserland het grootste knelpunt. „De wachttijd loopt hier op tot enkele uren.” Verder was het volgens de ANWB de afgelopen weken opvallend druk in Noord-Italië op de routes naar de kust en meren. „Ook dit weekend, vooral zaterdag, moet het verkeer in beide richtingen op de A22 (Brennerpas) weer veel geduld hebben. Ook op de A1/A14 Milaan - Rimini en op de A4 Milaan - Verona staan dan lange files”, voorspelt de ANWB.