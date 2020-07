Kinderen in problemen uit zee gehaald bij Zandvoort

De Reddingsbrigade Nederland waarschuwt mensen die vrijdag en zaterdag naar het strand gaan voor het gevaar van een sterke stroming en muien. Muien zijn de onderbrekingen in zandbanken, die bij laagwater te herkennen zijn aan geulen of stroomgaten. Die muien zijn vaak alleen te herkennen bij westenwind. In muien is de stroming sterk, en deze trekt altijd richting open zee.

„Het is vrijdagmiddag opkomend water aan de Nederlandse kust en daarom gaan we op een aantal plekken vlaggen plaatsen bij de muien, om strandgangers te wijzen op het gevaar”, aldus de woordvoerder van de reddingsbrigade.

Vooral halverwege vrijdagmiddag worden sterke muistromen verwacht, waarschuwt de Veiligheidsregio Kennemerland.