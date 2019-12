Politie over vermiste man (62) Bergambacht: ’Maken ons zorgen om hem’

„Het is nu ook koud en donker en we hebben geen enkele manier om hem te traceren”, aldus een woordvoerder van de politie tegen RTV Rijnmond. Men maakt zich zorgen omdat de man al een tijd niet is gezien.

Hij vertrok omstreeks 11:30 uur op zijn fiets van huis en is daarna niet meer gespot. Mogelijk is hij naar Rotterdam of Moordrecht gegaan omdat hij in het verleden bij RET heeft gewerkt.

Signalement

Van Dam heeft grijs krullend haar, draagt in tegenstelling tot de foto een bril en had op het moment van zijn vermissing een donker bruine leren jas, blauwe schoenen en zeer waarschijnlijk een blauwe spijkerbroek aan.