Haagse raad stelt voormalig minister Arie Slob aan als verkenner

Vorige week sneuvelde de coalitie in Den Haag, nadat de VVD de samenwerking stopte met D66, CDA, PvdA en GroenLinks. Dat gebeurde na een onrustige, ingelaste vergadering van de gemeenteraad over de manier waarop de coalitie zou moeten omgaan met Hart voor Den Haag, de partij van oud-wethouder Richard de Mos. De Mos werd in april volledig vrijgesproken van corruptie en wil nu terug het college in.

De Haagse raad verwacht van Slob „een transparant proces, met openbare verslaglegging aan de gemeenteraad.” Eerder was oud-minister Bruno Bruins aangesteld als ’gespreksleider’ om te proberen de onderlinge verhoudingen in de gemeenteraad te verbeteren. Die adviseerde de coalitie om te onderhandelen met De Mos. VVD, CDA en D66 waren daartoe bereid, maar PvdA en GroenLinks zagen dat totaal niet zitten.

Na het onrustige debat dat volgde op het advies van Bruins stopte de VVD de samenwerking en dienden VVD-wethouders Anne Mulder en Kavita Parbhudayal hun ontslag in. Daardoor is de coalitie haar meerderheid kwijt.

Rutte III

Slob heeft jaren namens de ChristenUnie in de Tweede Kamer gezeten. Hij was van 2017 tot 2022 minister voor Basis en Voortgezet Onderwijs en Media in het kabinet-Rutte III.

Hart voor Den Haag wenst op Twitter Slob veel „succes en wijsheid” toe bij het verkennen van een nieuwe coalitie. De partij liet eerder op de dag weten sowieso niet met PvdA en GroenLinks in een college te willen. Volgens De Mos is een coalitie met de drie grootste partijen het meest logisch. Naast Hart voor Den Haag zijn dat D66 en VVD. „Deze meerderheid zou waar mogelijk aangevuld kunnen worden met andere constructieve partijen. Het gaat erom dat deze stad zo snel mogelijk een daadkrachtig college verdient.”

Ook de VVD wenst Slob succes. D66-fractievoorzitter Marieke van Doorn zegt dankbaar te zijn dat de oud-minister „wil verkennen hoe we de scherven bij elkaar kunnen rapen.”