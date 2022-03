Premium Het beste van De Telegraaf

Pas vanaf 2024 beloofde 100.000 woningen erbij: ’Huizenplan niet gehaald’

Door Valentijn Bartels en Yteke de Jong

Den Haag - De beloofde 100.000 nieuwe woningen per jaar zullen pas vanaf 2024 worden gebouwd. Tot die tijd gaat het kabinet dat aantal niet halen, ook al is dat wel het genoemde streven in het coalitieakkoord.