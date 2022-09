LIVE | Charles III neemt eed van trouw af en is officieel koning: ’Een grote erfenis en verantwoordelijkheid’

Londen - Charles III is zaterdag officieel benoemd tot koning door de Accession Council, de toetredingsraad. In de Schotse hoofdstad Edinburgh worden voorbereidingen getroffen voor de verplaatsing van het stoffelijk overschot van Elizabeth vanuit Balmoral Castle, waar de vorstin donderdagavond op 96-jarige leeftijd overleed. Volg alles rond de Britse koninklijke familie in ons liveblog.