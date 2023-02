Zwaar ongeval A15: auto volledig uitgebrand, 32-jarige man overleden

Valburg - Bij een ernstig ongeval op de A15 nabij Valburg is in de vroege woensdagochtend een 32-jarige man uit het Gelderse Huissen om het leven gekomen. Zijn auto vloog in brand, nadat hij achterop een vrachtwagen reed.