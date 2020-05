LIVE | Aanval op Merkel: ’Anders gaan we eigen weg’

De vicepremier van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW), Joachim Stamp, heeft bondskanselier Angela Merkel verweten als een vorst het coronabeleid te dicteren. Hij loopt vooruit op het overleg woensdag van Merkel met de zestien deelstaatpremiers, waar het beleid tegen het coronavirus zoals gebruikelijk wordt uitgestippeld.

Merkel ligt steeds meer onder vuur over haar weerstand tegen snelle versoepeling van de beperkende maatregelen. Stamp dreigt bijvoorbeeld de kinderdagverblijven in NRW zelf te openen als er in Berlijn woensdag geen knopen worden doorgehakt. „We kunnen niet nog een week aan het lijntje worden gehouden en we gaan dan onze eigen weg.”

Hij vindt dat de deelstaten meer zelf moeten bepalen hoe ze maatregelen nemen of versoepelen, want het virus heeft in de deelstaten op verschillende manieren huisgehouden. Het overleg in Berlijn moet volgens hem maar stoppen. Het kan „geen permanente gang van zaken zijn dat de bondskanselier alleen met de zestien premiers beslist wat wel en niet werkt. Je krijgt de indruk dat ze aan het hof zijn”, klaagt Stamp.

De premier van Noordrijn-Westfalen, Armin Laschet, is partijgenoot van Merkel, maar ook een van haar felste critici als het om het coronabeleid gaat. Hij ijvert voor snelle versoepeling van de beperkingen omdat hij de ondergang van de economie vreest. Hij krijgt steeds meer medestanders volgens Duitse media. De krant Bild meldde dat de deelstaatpremiers woensdag van Merkel verlangen dat ze onder meer instemt met een versoepeling van de contactverboden. Nu mogen alleen mensen uit één huishouden met z’n tweeën op pad.

Lees hier het liveblog van gisteren terug: zondag 3 mei

De hoofdpunten

Binnenland:

Buitenland:

Financieel:

Sport:

Ook in Frankrijk gedoe na afkappen voetbalcompetitie

NOC*NSF-voorzitter Van Zanen-Nieberg mikt op sportwedstrijden in september

’Clubs in Premier League vrezen voor doemscenario volgend seizoen’

Entertainment