LIVE | Dagelijks aantal coronadoden in Duitsland daalt fors

Het aantal mensen in Duitsland dat de afgelopen 24 uur is gestorven aan de gevolgen van het coronavirus is fors gedaald. De afgelopen 24 uur zijn er 43 doden geregistreerd, de dag daarvoor waren dat er nog 74. Vrijdag stierven 94 mensen. Dat meldt het Robert Koch-Institut, de Duitse tegenhanger van het RIVM.

Het aantal bekende besmettingen in Duitsland nam de afgelopen 24 uur toe met 679 nieuwe gevallen. Dat zijn er ruim 100 minder dan op zaterdag. In totaal is het coronavirus nu bij meer dan 163.175 mensen vastgesteld in het land, 6692 zijn overleden als gevolg van het longvirus.

De hoofdpunten

