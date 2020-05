LIVE | Oversterfte in Italië: meer dan 25.000 mensen in maart

In maart gingen fors meer Italianen dood dan in andere jaren, zo blijkt nu uit de cijfers van het totaal aantal mensen dat overleed. Dat kan iets zeggen over het aantal ’Covid-doden’ dat onder de radar bleef.

Er overleden tussen 20 februari en 31 maart bijna 91.000 mensen, terwijl in dezelfde periode in de jaren 2015-2019 sprake was van gemiddeld 65.592 sterfgevallen. Dat doet vermoeden dat door de coronacrisis veel meer mensen overlijden dan bleek uit eerdere officiële cijfers.

De Italiaanse autoriteiten stelden op 20 februari voor het eerst vast dat een patiënt was overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Sindsdien zijn volgens de overheid bijna 29.000 mensen overleden aan het virus. Dat officiële dodental heeft echter vooral betrekking op mensen die overleden in ziekenhuizen.

De cijfers die nu zijn vrijgegeven over de totale stijging van het dodental, geven mogelijk een completer beeld van de gevolgen van de corona-uitbraak. Er stierven volgens statistiekbureau ISTAT en gezondheidsinstituut ISS in maart ruim 25.000 mensen meer dan gemiddeld. Het ging in 13.691 gevallen om mensen die overleden aan Covid-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus.

Die bijna 14.000 sterfgevallen zijn al opgenomen in het officiële dodental, maar dat geldt niet voor 11.663 andere sterfgevallen die boven het gemiddelde vallen. ISS en ISTAT zeggen dat het kan gaan om mensen die nooit zijn getest op Covid-19, maar er wel aan overleden. Ook kan hun dood mogelijk een „indirect gevolg” van de coronacrisis zijn, omdat de druk op de zorg enorm is toegenomen.

