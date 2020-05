LIVE | Trump: snel een vaccin, Duitsland: kan nog jaren duren

De Duitse minister van Volksgezondheid denkt dat het ontwikkelen van een vaccin tegen het coronavirus jaren kan duren. Hij zei dit nadat de Amerikaanse president Donald Trump had voorspeld dat een vaccin er tegen het einde van dit jaar kan zijn.

„Ik zou het geweldig vinden als dit binnen een paar maanden mogelijk was”, zei Jens Spahn zondagavond op de ARD-televisie. „Maar het kan ook jaren duren, want er kunnen natuurlijk tegenslagen zijn, zoals we hebben gezien bij andere vaccins”, zei hij. „De ontwikkeling van vaccins is een van de meest uitdagende en moeilijke taken in de geneeskunde.”

Trump, die zijn herverkiezingscampagne op zondag opnieuw lanceerde, was optimistischer. „We hebben er alle vertrouwen in dat we tegen het einde van het jaar een vaccin hebben”, zei hij in een uitzending van Fox News. „De dokters zouden zeggen, ’nou, dat mag je niet zeggen’. Ik zeg wat ik denk”, zei hij.

Lees hier het liveblog van gisteren terug: zondag 3 mei

De hoofdpunten

Binnenland:

’Zaagtandeffect grootste gevaar bijcorona-exit’

’Mondkapje en handschoenen voor leraar’

Drukte in winkelstraten coronaprovincie Brabant

Officieel dodental Nederland stijgt tot boven de 5000

Buitenland:

Chili trekt teugels aan na coronapiek

Dit doen andere landen aan versoepeling

Trump: VS hebben voor einde jaar een vaccin

Fors minder nieuwe doden in Duitsland

Dagelijks aantal coronadoden in de VS stijgt licht

’Coronavirus was zeker al op 27 december in Frankrijk’

Britse wetenschappers: feestjes tot diep in 2021 met hoogstens 10 personen

135 doden in Frankrijk, minder dan dag eerder

Italië meldt laagste dodental sinds begin lockdown: 174 doden

Brits aantal coronadoden stijgt naar 28.446 (+315)

Financieel:

Sport:

NOC*NSF-voorzitter Van Zanen-Nieberg mikt op sportwedstrijden in september

’Clubs in Premier League vrezen voor doemscenario volgend seizoen’

Entertainment