LIVE | ’Wereldwijd meer dan kwart miljoen coronadoden’

Noorse verpleegkundigen en artsen in Seriate, vlakbij Bergamo, waar een team van 19 Noren ging assisteren.

Het coronavirus houdt de wereld in zijn greep. Inmiddels zijn meer dan 3,5 miljoen besmettingen bekend. Volg de laatste mondiale ontwikkelingen over het coronavirus in dit liveblog, dat voortdurend wordt aangevuld.