Afval gestort op natuurbegraafplaats bij Venlo: ’Beneden alle peil’

Op de Facebookpagina van de begraafplaats schrijven de beheerders over wat zij aantroffen: „Vanochtend op tijd begonnen, om ervoor te zorgen dat alles in orde is voor de familie die vanmiddag hun dierbare bij ons komt begraven. Helaas kwamen we deze berg afval tegen die iemand midden op ons terrein gedumpt heeft.”

Ⓒ Natuurbegraafplaats Venlo-Maasbree

Ze vervolgen hun bericht door te zeggen dat vuil storten in de natuur al respectloos is, maar: „Om je afval midden op een natuurbegraafplaats te dumpen, haast op de graven, is toch echt beneden alle peil.”